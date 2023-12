Radio Odessa – Puntata del 21 dicembre 2023

MILANO (ITALPRESS) - Nella quarantaduesima puntata di Radio Odessa, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Claudio Brachino e Ugo Poletti, direttore di The Odessa Journal, dagli studi di Milano affrontano i temi caldi della guerra in Ucraina, dai rivali politici ucraini di Zelensky, alle decisioni degli Stati Uniti sugli aiuti a Kiev, fino ai rifornimenti in arrivo dal Giappone. sat/gsl