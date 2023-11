Radio Odessa – Puntata del 2 novembre 2023

MILANO (ITALPRESS) - Nella trentacinquesima puntata di Radio Odessa, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Claudio Brachino e Ugo Poletti, direttore di The Odessa Journal, dagli studi di Milano affrontano i temi della settimana sulla guerra in Ucraina: dal convegno svoltosi alla Triennale di Milano in merito alla ricostruzione dell'Ucraina allo scherzo telefonico fatto alla premier Giorgia Meloni in cui uno degli argomenti discussi era il sostegno a Kiev. fsc/gsl