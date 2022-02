Domani, venerdì 11 febbraio, alle ore 20:30 su Radio GR Parlamento il Direttore Paola Severini Melograni intervista Aldo Morrone, primario infettivologo dell’ospedale San Gallicano di Roma e medico di fama mondiale, da più di 30 anni è impegnato nel guarire e ridare dignità ai malati nelle più povere aree del pianeta. Nella puntata di O Anche No, programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità, in onda alle 23:45, Paola Severini Melograni avrà ospite in studio Antonio Romano.

Inizia lo spazio speciale di O Anche No dedicato al “vedere oltre”, che avrà come ospiti dialoganti con Daniele Cassioli, grande atleta paralimpico non vedente, personalità della cultura, della politica, dello spettacolo, della musica e dell’arte. La serie verrà inaugurata proprio con Antonio Romano, architetto tra i più grandi designer italiani, fondatore di ‘Inarea’.

Mario Acampa intervisterà Rita Coruzzi, la scrittrice con disabilità, autrice di Un volo di farfalla. Come la fede mi ha ridato il sorriso.

Riccardo Cresci sarà a Pistoia presso Il Sole ADP Onlus, associazione fondata da un gruppo di genitori con figli con la sindrome di Down. Il laboratorio di coperte per i cuccioli di cane è una delle nuove attività: con gli scarti tessili delle aziende locali, i ragazzi, sostenuti da un’azienda del settore, fabbricano copertine che poi donano ai canili della zona per aiutare gli animali bisognosi. Non mancherà la notizia di Rebecca Zoe De Luca, i Ladri di Carrozzelle con la loro musica e Stefano Disegni con le sue vignette. O Anche No è scritto da Paola Severini Melograni, Maurizio Gianotti e Giovanna Scatena, con la regia di Danio Spaccapeli.

