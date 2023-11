Raccolta sangue, Sicilia virtuosa ma è allarme giovani

PALERMO (ITALPRESS) - Donare il sangue fa bene, anche e soprattutto a chi lo fa. È un gesto che salva la vita e aiuta a prendersi cura di sé perché consente di tenere sotto controllo la propria salute. In Sicilia la raccolta registra un trend positivo: manca poco per raggiungere il traguardo dell’autosufficienza. Per farlo occorre però convincere i giovani a donare. Ne abbiamo parlato con esperti e con i ragazzi, i più restii a compiere questo passo. col3/fsc/gtr