Quirinale, Salvini “Fiducioso ma basta no preventivi”

Quirinale, Salvini “Fiducioso ma basta no preventivi”

"Sono assolutamente fiducioso e soddisfatto". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, uscendo da Montecitorio. "Non si può andare avanti solo con i no, sto cercando di arrivare a un sì, quello che è sgradevole sono i no preventivi". mgg/gtr