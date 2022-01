Quirinale, Rosato “È il momento di chiudere”

"In questa occasione con una maggioranza così larga bisognava avere la capacità di stringere in maniera diversa. Purtroppo siamo stati trascinati in una discussione inutile nella giornata di ieri". Così il deputato e presidente di Italia Viva Ettore Rosato in merito all'elezione del presidente della Repubblica. mat/sat/red