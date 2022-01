ROMA (ITALPRESS) – “Penso che il tema fondamentale uscito dalla direzione del Partito Democratico sia la volontà o meno di proseguire sulla strada che ha portato alla nascita del governo Draghi, mantenere o meno il quadro di unità nazionale. È del tutto evidente che se una parte politica sceglie qualunque nome senza nessuna interlocuzione con il Parlamento lo spirito di unità viene a mancare. Non parlo di nomi, il tema non è solo Berlusconi ma l’idea di una autosufficienza o di un prendere o lasciare che non può essere il metodo per intercettare una figura condivisa”. Così Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, intervenuto a Radio anch’io su Rai Radio 1. “Penso che Draghi sia un nome che può dare una risposta ma il tema vero è come si arriva a questa scelta, che quadro si determina. L’idea di un’elezione che non veda il mantenimento dello spirito che ci ha portato fino a qui espone il Paese a una serie di contraccolpi. Draghi è una delle carte fondamentali ma come le altre sarà più o meno utilizzabile a seconda della capacità di dialogo tra le forze politiche”, ha aggiunto il ministro Orlando.

(ITALPRESS).

