Terza votazione oggi alle 11 per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la fumata nera di ieri. Anche per oggi il quorum richiesto è composta dai due terzi dei componenti dell’Assemblea, ovvero 673 voti, dalla quarta votazione in poi sarà sufficiente la maggioranza assoluta più uno dei Grandi elettori. Il centrodestra ha proposto la rosa Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio.

(ITALPRESS)

