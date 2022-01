Quirinale, Boccia “Positivo l’invito al dialogo del centrodestra”

"Abbiamo apprezzato l'invito al dialogo del centrodestra, ma non condividiamo i tre nomi proposti. Domani si farà un confronto con le delegazioni ristrette per lavorare con impegno per il paese". Lo ha detto il deputato del Pd Francesco Boccia, in merito all'elezione del nuovo presidente della Repubblica. fpp/sat/red