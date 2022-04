PAVIA (ITALPRESS) – Quinta endurance stagionale per il Toscano Racing Team sul circuito friulano di Lignano Sabbiadoro. Una 7 ore che ha visto al via 26 team provenienti dall’Italia e dal resto di Europa. Il team pavese ha schierato in questa occasione un equipaggio inedito. Assieme al veterano Alberto Cancarini, due giovani promettenti per il futuro del team Davide Rigo e Lorenzo Cancarini. Un po’ in salita come purtroppo spesso capita l’inizio gara dalla 19° casella dello schieramento. Poi un contatto in partenza relega il team in ultima posizione nel corso del primo giro. La gara si divide in due parti, la prima caratterizzata da una grande rimonta fino alla 14° posizione, risalendo metà schieramento, la seconda da una pioggia intensa che stabilizza di fatto la classifica, impedendo la possibilità di rimontare oltre. È stata l’occasione di fare ulteriore esperienza in condizioni quasi proibitive per la squadra. Prossimo appuntamento il 23 aprile per la 7 ore di Lonato del Garda.

(ITALPRESS).

