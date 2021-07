TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – A meno di una settimana dall’inizio delle Olimpiadi, gli organizzatori di Tokyo2020 devono continuare a fare i conti con il Covid-19. Questa mattina è stato ufficializzata una positività all’interno del villaggio olimpico, ma il comitato organizzatore non ha fornito alcuna informazione sulla persona per motivi di privacy. Da ieri, però, la stampa nipponica parla di un positivo all’interno della delegazione nigeriana, un uomo di 60 anni. Gli organizzatori hanno inoltre fatto sapere che altre 14 persone in qualche modo legate alle Olimpiadi sono risultate positive. Non si tratta di atleti, ma di cinque membri dell’organizzazione, sette lavoratori e due giornalisti.

(ITALPRESS).