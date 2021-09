QuiEuropa Magazine 18/9/2021

In questo numero di QuiEuropa Magazine: Prosek, è battaglia fra Italia e Croazia; Corte dei Conti e Procura Ue contro i reati finanziari; Alberghi, via libera ad aiuti per 200 milioni; Ue, primo trimestre 2021 in calo per i trasporti ferroviari. gtr/red