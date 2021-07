QuiEuropa Magazine – 17/7/2021

In questo numero: Commissione Ue svela il Green Deal, -55% CO2 entro il 2030; Via libera Ecofin al PNRR dell’Italia e di altri 11 Paesi; Si accende il dibattito sul Green Pass “alla Francese”; Ue, acquisti di abitazioni in calo nel 2020. vbo/red