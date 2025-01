MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il bilancio, numeri alla mano, è positivo. Quattro italiani sui sette in campo oggi, avanzano agli Australian Open, centrando la qualificazione al secondo turno. Del resto che uno si sarebbe perso per strada si sapeva e al massimo può esserci qualche rimpianto per le eliminazioni di Luca Nardi e Flavio Cobolli, il primo battuto in 5 set dal canadese Gabriel Diallo, il secondo dall’argentino Tomas Martin Etcheverry in quattro. Il terzo a non passare l’ostacolo è Matteo Arnaldi, costretto ad arrendersi nel derby con Lorenzo Musetti che si è imposto per 3 set a 1 con il punteggio di 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-3 in oltre quattro ore di battaglia. Al prossimo turno se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov che ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, 7-6(8).

La giornata di Melbourne si apre nella notte italiana con la bella vittoria di Matteo Berrettini. Aveva i riflettori puntati su di sè, ha risposto alla grande giocando il suo tennis ed esaltando i tifosi azzurri che, sugli spalti, lo hanno visto imporsi sul britannico Cameron Norrie (52 Atp), con il punteggio di 6-7(4), 6-4, 6-1, 6-3. Il romano adesso dovrà superare un ostacolo ancora più alto, visto che il prossimo avversario sarà il danese Holger Rune, 13esima testa di serie che ha sconfitto il cinese Zhang Zhizhen 46 63 64 36 64.

Avanza anche Lorenzo Sonego, numero 55 del mondo, che ha battuto in quattro set il veterano svizzero Stan Wawrinka (156), regalando uno dei punti più spettacolari di giornata. Il piemontese si è imposto 64 57 75 75 e adesso dovrà vedersela con il talento brasiliano Joao Fonseca. Diciotto anni, numero 112 Atp, il vincitore delle ultime NextGen Finals ha eliminato il russo Andrey Rublev, nona testa di serie, vincendo 7-6 (1), 6-3, 7-6 (5).

Jasmine Paolini è stata la quarta italiana a passare il turno. La toscana, numero 4 del tabellone e del mondo, ha battuto la cinese Sijia Wei (117 Wta) col punteggio di 6-0, 6-4. Nel secondo turno affronterà la messicana Renata Zarazua (70) che ha avuto la meglio sull’americana Taylor Townsend (85).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]