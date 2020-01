Quanto costa fare il passaporto?

Il passaporto è un importante documento di viaggio, essenziale per poter regolarmente entrare in alcuni Paesi che lo richiedono. Non solo: il passaporto è altresì un documento utile per garantire una corretta identificazione, potendo di fatti essere utilizzato anche in luogo della carta di identità quando dobbiamo condividere i nostri dati di identificazione personale.

Richiedibile presso le Questure della città in cui si risiede (ma ci sono altresì ulteriori uffici a cui è possibile inviare la domanda), per ottenerlo è evidentemente necessario sostenere alcuni costi.

Cerchiamo di riepilogare brevemente di che cosa si tratta, e quanto costa il rilascio o il rinnovo del passaporto.

Il passaporto

In breve, il passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento che viene rilasciato da alcuni organi preposti (principalmente le Questure, ma anche gli uffici passaporti dei commissariati di pubblica sicurezza, i carabinieri, ecc.).

Il possesso del passaporto è indispensabili per potersi recare nella maggior parte dei Paesi che non sono parte integrante dell’Unione Europea.

Quali documenti servono

Per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto è necessario presentare alcuni documenti:

la domanda per la richiesta del documento, sottoscritto dal soggetto interessato;

copia fotostatica di un documento di identità e della tessera sanitaria (o del vecchio tesserino del codice fiscale);

due fotografie recenti e uguali, frontali e a colori, nel formato richiesto;

le ricevute del pagamento del costo del libretto e del contributo amministrativo;

l’eventuale precedente passaporto scaduto, se si tratta di rinnovo.

Quali sono i costi

I costi per sostenere il rilascio di un passaporto sono i medesimi di quelli che bisogna affrontare per poter rinnovare un passaporto scaduto.

In linea di massima, ciò che bisognerà pagare è una marca da bollo di 73,50 euro e un costo per il libretto pari a 42,50 euro, che andrà pagato con bollettino al Ministero dell’Economia – Dipartimento del Tesoro, sul conto corrente intestato allo stesso.

Complessivamente, il costo per poter ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è dunque pari a 116 euro, ai quali bisogna aggiungere anche i costi legati alla produzione delle fotografie e delle fotocopie dei documenti richiesti. Pertanto, in tutto è lecito affermare che il costo totale di un passaporto è pari a circa 120 euro.

Entro quanto si ottiene il passaporto

Non esistono dei tempi precisi per poter ottenere il passaporto, considerato che variano a seconda dell’ufficio al quale ci si rivolge e delle particolarità del caso concreto (eventuali).

Proprio per questo motivo chi ha necessità del passaporto perché, magari, ha in mente un viaggio all’estero in un Paese che lo richiede, dovrebbe muoversi il prima possibile onde evitare di arrivare tardivamente alla richiesta di tale documento.

La consegna del documento

Una volta che il passaporto viene correttamente richiesto, e una volta che tutta la documentazione è consegnata, il documento può essere rilasciato e, dunque, ritirato presso l’organo a cui è stato richiesto.

Se l’interessato non può far ritirare il passaporto in prima persona, può farlo ritirare anche da altra persona, purché il delegato sia maggiorenne, abbia una fotocopia del documento del titolare del passaporto e una delega legalizzata da un notaio o da un ufficiale dell’anagrafe, scritta in carta semplice. La persona delegata dovrà, a sua volta, portare un documento di identificazione.

Passaporto a domicilio

Ricordiamo infine che da diversi anni ha preso il via su scala nazionale il servizio di Passaporto a domicilio. Il cittadino che ne fa richiesta potrà dunque ottenere tale documento al domicilio indicato, pagando una commissione aggiuntiva di 9,05 euro, in contrassegno al momento della consegna, e cioè direttamente all’incaricato di Poste Italiane.

Per poter disporre di maggiori informazioni su questo tema, consigliamo tutti coloro che fossero interessati di consultare il sito internet poliziadistato.it, dove poter consultare tutte le informazioni aggiornate sulle modalità di ottenimento di questo documento.