La scelta della Facoltà universitaria a cui iscriversi va sempre ponderata con una certa attenzione, dato che da essa dipende buona parte del futuro professionale di una persona. Tra le opzioni più gettonate c’è certamente Ingegneria, un ramo che comprende a sua volta numerose specializzazioni più o meno note. Lo scopo di questo articolo sarà proprio questo. Cercheremo di scoprire insieme quanti tipi di Ingegneria ci sono, per tutti coloro che desiderano intraprendere questo specifico percorso di studi.

Definizione di Ingegneria

Prima di addentrarci nel merito dei diversi tipi di Ingegneria, partiamo da una breve definizione. Nel momento in cui si parla di Ingegneria, si intende quell’insieme di studi e di tecniche che utilizzano le conoscenze delle varie branche delle scienze (come la fisica, la chimica e via dicendo), unite a quelle tecnologiche al fine di risolvere problemi applicativi oltre che di progettare e di realizzare opere di diversa natura.

Tipi di Ingegneria

Ci sono diverse discipline che rientrano nell’ambito più vasto dell’Ingegneria. Ciascuna di esse si contraddistingue per le proprie peculiarità oltre che per specifici campi di applicazione. Per orientarsi in modo opportuno prima di procedere con l’iscrizione all’Università è quindi fondamentale conoscere i vari tipi di Ingegneria, in modo tale poter fare la scelta giusta a seconda delle rispettive propensioni.

Branche dell’Ingegneria

Ecco un elenco di alcune tra le più note branche dell’Ingegneria:

Ingegneria biomedica

Ingegneria civile

Ingegneria fisica

Ingegneria forense

Ingegneria gestionale

Ingegneria aerospaziale

Ingegneria ambientale

Ingegneria chimica

Ingegneria energetica

Ingegneria dei materiali

Ingegneria meccanica

Ingegneria mineraria

Ingegneria navale

Ingegneria nucleare

Ingegneria informatica

Ingegneria elettronica.

È inoltre opportuno sapere che all’interno di queste macro-aree sono inclusi anche dei percorsi di specializzazione. Prima di iscriversi alla Facoltà di Ingegneria, quindi, è importante individuare il percorso di specializzazione che risulti più vicino alle rispettive ambizioni professionali.

Test di ingresso

Dopo aver parlato di quanti tipi di Ingegneria esistono, apriamo una breve parentesi sui test di ammissione per poter accedere alla Facoltà.

A discrezione delle singole università, infatti, è possibile ritrovarsi con delle Facoltà a numero chiuso, cosa che all’atto pratico equivale a dire che occorre cimentarsi in un test per poter procedere con l’iscrizione. Spesso questo test è previsto in formato computer-test oppure si tratta di veri e propri esami in aula, seguiti da colloqui individuali.

Nel caso in cui si decida di iscriversi a una Facoltà a numero chiuso, la cosa ideale per prepararsi alla prova di ingresso è quella di studiare sugli appositi libri per il test di Ingegneria. Una valida alternativa è anche quella di seguire dei corsi online, verificando poi il proprio livello di preparazione attraverso una piattaforma e-learning per il test di Ingegneria.

È inoltre opportuno sapere che le Lauree in Ingegneria di Primo Livello hanno una durata di tre anni. L’obiettivo è sempre quello di formare tecnici altamente qualificati a svolgere attività correlate alla realizzazione e alla gestione di sistemi complessi nei più diversificati settori dell’Ingegneria.