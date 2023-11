ROMA (ITALPRESS) – “E’ sempre un onore per me partecipare e portare il sostegno delle istituzioni a iniziative come quella di questa mattina in Consiglio che ha visto protagonisti l’ex calciatore della Lazio, Marco Parolo e il giornalista sportivo Marco Cattaneo”. Sono le parole di apertura dei lavori del vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi alla presentazione del libro ‘Quando Giochì, scritto insieme, che si è tenuta oggi nella sala Mechelli del Consiglio regionale.

“Avevamo la volontà di voler trasmettere ai lettori tutto quanto è il loro portato emotivo e professionale: passione, gioco, rispetto e divertimento. Valori – ha spiegato Cangemi – emersi chiaramente durante il dibattito interattivo che si è creato in sala con gli spettatori, molti dei quali bambini, dell’Istituto comprensivo Piazzale della Gioventù di Santa Marinella, una scuola a noi ben nota per le iniziative a favore della lotta contro il bullismo e il Cyberbullismo. Un fenomeno che deve essere contrastato con decisione e con ogni strumento possibile e lo sport è sicuramente un grande alleato in questo perchè rappresenta un momento di aggregazione sano e una forte leva contro il dilagare di questa piaga”.

“Il mio ringraziamento – ha concluso Cangemi – va a tutti i partecipanti, agli autori del libro, a Stefan Radu, presente in sala, e a tutti i bambini a cui va anche il mio personale in bocca al lupo, per un futuro roseo e, rubando le parole del libro, ricco di divertimento”.

“Nel libro racconto il mio passato – ha dichiarato Marco Parolo – parlando delle varie vicissitudini che si hanno quando si gioca a calcio. Svelo anche dei segreti e dei trucchi per affrontare oggi questa carriera”.

“Parolo è un ragazzo straordinario – ha raccontato Cattaneo – E’ un vulcano, ha tantissima energia. Quando ho pensato questo libro per aiutare i ragazzi che vogliono intraprendere la strada del calcio giocato ho capito che Marco era la persona giusta per trasmettere tutti i valori giusti. Noi diamo tanti consigli per tutte le circostanze, dall’infortunio all’errore dal dischetto. Tutto ruota dall’esperienza avuta alla Lazio. In un capitolo racconta di Giocondo, il cuoco di Formello, che preparava ottime crostate. Sono tanti piccoli aneddoti cose che messi insieme fanno la differenza”.

– foto: Consiglio regionale Lazio –

(ITALPRESS).