BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 metri stile libero femminili, la quinta della sua carriera a livello continentale, agli Europei di Budapest. La fuoriclasse romana ha confermato il titolo europeo nella distanza conquistato a Glasgow 2018, dominando la gara in 15’53″59 e ottenendo il secondo successo nella rassegna ungherese dopo gli 800 sl. Alle sue spalle la russa Anastasia Kirpichnikova (argento in 16’01″06). Terza l’altra azzurra Martina Rita Caramignoli, che conquista un ottimo bronzo con il crono di 16’05″81. “L’obiettivo era portare a casa un altro oro e questo mi rende felice, perchè mi sono confermata ancora campionessa europea: mi viene quasi da piangere – ammette la capitolina a Raisport – Speravo di fare un tempo più basso, ma va bene perchè è un momento di carichi intensi in allenamento”. In finale di giornata, bronzo anche per le azzurre della Le azzurre della 4×200 stile libero femminile, trascinate da una grande Federica Pellegrini. La fuoriclasse veneta, insieme con Stefania Pirozzi, Sara Gailli e Simona Quadarella hanno chiuso con il crono di 7’56″72 alle spalle della Gran Bretagna (oro in 7’53″15) e dell’Ungheria (bronzo in 7’56″26). “Sono contenta, per me e per le altre ragazze. Finalmente stiamo ricostruendo una 4×200 stile libero sui livelli dei risultati fatti in passato – le parole della ‘Divina’ – Questo di oggi è un punto di inizio per questa staffetta. Mancava da tanto una medaglia importante”. Per l’olimpionica veneta, la rassegna continentale non è ancora finita: “C’è ancora una 4×100 sl mista molto importante e una 4×100 mista altrettanto importante. Spero di riposarmi al mattino per dare tutto nel pomeriggio”.

(ITALPRESS).