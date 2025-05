Putin alla Parata “L’intera Russia sostiene l’operazione militare in Ucraina”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “I nostri padri, nonni e bisnonni hanno salvato la Patria. E ci hanno lasciato in eredità la difesa della Patria, l’unità, la difesa strenua dei nostri interessi nazionali, della nostra storia millenaria, della nostra cultura e dei nostri valori tradizionali. Tutto ciò che ci è caro, è sacro per noi. Ricordiamo le lezioni della Seconda Guerra Mondiale e non accetteremo mai la distorsione dei suoi eventi, i tentativi di giustificare i carnefici e calunniare i veri vincitori”. Così il presidente russo Vladimir Putin, in occasione della parata per il 9 maggio, che ricorda la vittoria nella seconda guerra mondiale.

“Il nostro dovere è difendere l’onore dei soldati e dei comandanti dell’Armata Rossa, la grande impresa di rappresentanti di diverse nazionalità, che rimarranno per sempre nella storia del mondo come soldati russi – ha aggiunto Putin -. La Russia è stata e sarà una barriera indistruttibile contro il nazismo, la russofobia, l’antisemitismo e combatterà le atrocità commesse dai sostenitori di queste idee aggressive e distruttive. Verità e giustizia sono dalla nostra parte. L’intero Paese, la società e il popolo sostengono i partecipanti all’operazione militare speciale. Siamo orgogliosi del loro coraggio e della loro determinazione, di quella forza d’animo che ci ha sempre portato solo la vittoria”.

