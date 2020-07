Francesco Pugliese ha assunto l’incarico di presidente di GS1 Italy, l’associazione che riunisce 35 mila imprese di beni di consumo che condividono soluzioni e servizi per migliorare la visibilità dei prodotti, gli scambi di informazioni tra le imprese, i processi aziendali, la filiera del largo consumo e i rapporti con i consumatori. Pugliese è amministratore delegato di Conad, in cui lavora dal 2004, ed è inoltre membro del board di AgeCore, fa parte del comitato esecutivo di ADM – Associazione Distribuzione Moderna, è consigliere di amministrazione di UPA e membro del board di WPP. “Dedicherò la mia presidenza allo sviluppo di pochi nuovi progetti che possano essere efficaci e misurabili, per scaricare a terra le grandi possibilità che una associazione come GS1 Italy può sviluppare”, ha dichiarato Pugliese. “Una volta identificata una meta, è importante definire il passo con cui raggiungerla, per avere ben chiaro in quanto tempo ci si possa arrivare. Non voglio rischiare di correre senza sapere dove andare e che cosa fare. Sono certo – ha aggiunto – che gli utenti del sistema GS1 condividano questa impostazione e che insieme definiremo e raggiungeremo obiettivi importanti per tutte le componenti del sistema GS1”.

Già vice presidente di GS1 Italy, Pugliese subentra nell’incarico ad Alessandro D’Este, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia. Contestualmente alla sua nomina, è stato anche rinnovato il Consiglio Direttivo di GS1 Italy per il triennio 2020-2022, dove ora siedono in qualità di Vice Presidenti: Francesco Del Porto, president region Italy di Barilla, Aldo Sutter, presidente di Sutter, e Maniele Tasca, direttore generale di Selex.

(ITALPRESS).