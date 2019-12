Puglia, Primarie centrosinistra. Emiliano: “Andate a votare”

"Il 12 gennaio fara' freddo ma per favore andate a votare alle primarie". Lo ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano, in una conferenza stampa sulle primarie del centrosinistra del 12 gennaio, come candidato alla carica di presidente della Regione. spc/vbo/r