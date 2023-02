Il racconto del matrimonio degli stranieri in Puglia, che non dura un singolo giorno ma è un viaggio di più giornate con ospiti da tutto il mondo, è l’interpretazione di Alessandro Piva, autore e regista, nello spot dedicato al wedding.

L’ampio ventaglio dei sapori di Puglia, così diversi dal Gargano fino al capo di Leuca con 800 chilometri di coste ed un giacimento di prodotti tipici, è stato valorizzato da Paolo Marchi, gastronomo, ideatore e curatore di “Identità Golose”, inviato di “Striscia la Notizia” che ha illustrato lo spot sull’enogastronomia realizzato dal team di Magentabureau. La formazione nelle scuole alberghiere di tutte le province pugliesi è stata al centro di un progetto che nel 2022 ha portato chef, maitre ed esperti da tutto il mondo in Puglia, con la supervisione di Paolo Marchi.

Grande attenzione non solo alla bellezza, ma anche ai contenuti tecnici, sono racchiusi nello spot per il bike in cui si susseguono in paesaggi mozzafiato tre tipologie diverse di biciclette che suggeriscono le diverse esperienze su due ruote che la Puglia può offrire. Lo spot è stato presentato dai curatori Ludovica Casellati, esperta in promozione e comunicazione del cicloturismo e della mobilità sostenibile e dal regista Enrico Lando che ha citato, ad esempio, l’emozione della ciclovia dell’Ofanto.

“Storia e mito sono le linee guida che scelgono molti turisti”, ha detto Alessio Giannone, in arte Pinuccio, attore, regista e inviato di “Striscia la notizia”. Nella web series Pinuccio narrerrà (a modo suo) arte e cultura della Puglia attraverso luoghi meno noti e molto belli, come, per esempio, il passo di Giacobbe nella gravina di Laterza e la grotta del mago Greguro nella gravina di Massafra.

I cammini attraverso la web series dedicata porteranno sui passi di chi, da anni, percorre a piedi la Puglia dopo averla girata in lungo e largo lentamente a bordo di un camper del 1982. Lorenzo Scaraggi, storyteller, regista e giornalista pubblicista, è l’autore di questa web series che invita a vedere i cosiddetti percorsi fuori rotta di una Puglia insolita.

Sullo sfondo, come strumento strategico per la valutazione dei risultati e la programmazione, restano i dati annuali rilevati dall’Osservatorio Turistico di Pugliapromozione riguardanti “I principali trend del turismo in Puglia” per un bilancio del 2022 che si conclude con risultati positivi. La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019).

La ripresa è stata trainata dal buon andamento del turismo internazionale che ha superato di molto i flussi del 2019: +8,5% gli arrivi, +11% le presenze.

La Germania è in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), la Francia invece conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi).

La provincia di Bari accoglie il 28% degli arrivi regionali, seguita dalle province di Lecce (27%), Foggia (22%), Brindisi (13%), Taranto (7%) e BAT (4%) evidenziando come ci siano ancora ampie possibilità di diversificazione delle vacanze in Puglia, così da decongestionare località in overbooking e andare alla scoperta di nuove destinazioni di grande bellezza.

Nel 2022 sul podio delle destinazioni per incoming (arrivi) si collocano Bari, Vieste e Lecce. Gli incrementi maggiori, con oltre 10mila turisti in più rispetto al 2019, sono stati registrati dai Comuni di Vieste, Ostuni, Monopoli, Ugento, Polignano e Gallipoli.

