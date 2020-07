BARI (ITALPRESS) – “Abbiamo ritenuto di acquistare 150 defibrillatori per i Comuni fino a 10mila abitanti e che hanno impianti sportivi, perchè si presume che i Comuni più grandi abbiano la forza di fare questi acquisti in autonomia. Queste attrezzature sono obbligatorie per legge e quindi la collaborazione con i Comuni della Puglia ci consente di fare sport in sicurezza in tutti i Comuni pugliesi”. Queste le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, oggi a Bari, alla consegna di una parte dei defibrillatori ai Comuni che hanno aderito al programma regionale per l’ottenimento dei dispositivi e dei corsi di utilizzo collegati. I dispositivi sono stati consegnati insieme all’assessore regionale al Bilancio e allo Sport per Tutti Raffaele Piemontese e sono il frutto di un programma sviluppato dalla Regione Puglia e dall’Anci con il supporto di AReSS Puglia e prevede la formazione e l’autorizzazione all’uso di defribillatori semiautomatici esterni (DAE), di medio-alta gamma, da parte di operatori non sanitari e l’addestramento alle manovre di rianimazione cardio-polmonare di base.

“Lo sport pugliese – ha proseguito il presidente della Regione Puglia – è fatto di grandi cose come ad esempio i Giochi del Mediterraneo che stiamo organizzando a Taranto oppure i finanziamenti che stiamo erogando a tutte le associazioni sportive della nostra regione. Ma anche di cose apparentemente più piccole che piccole non sono. Perchè chi durante un evento sportivo ha dovuto gestire una situazione di un arresto cardiaco sa di cosa parliamo”.

(ITALPRESS).