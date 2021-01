AOSTA (ITALPRESS) – E’ stato pubblicato il nuovo Bando di Servizio civile universale. In Valle d’Aosta sono stati presentati dieci progetti da parte di sei Enti accreditati per un totale di ventuno posti disponibili.

I progetti, che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero, sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

Sono disponibili circa 44 mila posti in progetti proposti da enti di servizio civile, che operano nei settori dell’assistenza, dell’ambiente, dell’educazione, dei beni culturali, dell’agricoltura sociale, della protezione civile, della tutela dei diritti e della promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana.

