CATANZARO (ITALPRESS) – “Il ruolo delle strutture della Commissione europea è fondamentale affinchè le loro indicazioni ci possano aiutare a rendere più performante la nostra spesa sul piano della velocità e dell’efficienza. Quello dell’agricoltura è uno settori che sta dimostrando quanto la Calabria possa essere eccellente in Italia, dobbiamo continuare su questa strada”. Lo ha affermato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, intervenendo nel corso dei lavori del Comitato di sorveglianza sul Piano di sviluppo rurale della Calabria (PSR). Con riguardo ai dati dell’avanzamento della spesa, la dotazione finanziaria del programma, che ammonta a circa 1,454 miliardi di euro, a oggi risulta quasi completamente impegnata: è stato erogato circa 1 miliardo di euro di spesa pubblica, raggiungendo quasi il 76% della dotazione del programma.

“Si evince chiaramente che la Regione Calabria ha una delle performance di spesa più alte tra i Psr italiani”, ha detto l’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo. “Siamo nei primissimi posti a livello nazionale nell’avanzamento della spesa e vogliamo ulteriormente accelerare, guardiamo con maggiore fiducia perchè abbiamo già iniziato la nuova programmazione 2021-27 e domani insedieremo il Comitato di monitoraggio del Psr. Siamo, dunque, già in linea con il nuovo ciclo e stiamo chiudendo il ciclo 2014-2020”. “Ringrazio i componenti del Comitato di sorveglianza e tutto il partenariato – ha aggiunto Occhiuto – perchè l’impiego delle risorse europee deve avvenire con il contributo attivo di tutti i soggetti interessati a sviluppare l’agricoltura in Calabria. Il mio impegno ad affiancare, con le prerogative del mio ruolo, l’azione del Dipartimento insieme ai soggetti protagonisti del settore è totale. Dobbiamo continuare su questa strada e sono persuaso che possiamo farlo”.

– foto: ufficio stampa Regione Calabria

(ITALPRESS).