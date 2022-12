Prysmian, infrastrutture di rete chiave per la transizione energetica

Prysmian, infrastrutture di rete chiave per la transizione energetica

"Le infrastrutture di rete sono imprescindibili per agevolare la transizione energetica, l'elettrificazione in senso più ampio". Lo dice in un'intervista all'Italpress Lorenzo Caruso, Vice President Communications & Public Affairs di Prysmian. fsc/gsl