ROMA (ITALPRESS) – “Sono convinto che l’istituzione di una commissione parlamentare permanente dedicata agli italiani all’estero sia una grande opportunità perchè siamo una terra di migranti e poi perchè la globalizzazione ha portato di nuovo attualità questo tema. Sentiamo che l’emergenza nazionale sia l’immigrazione, ma in realtà sono ancora tantissimi gli emigrati, soprattutto di alto livello d’istruzione che emigrano all’estero”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, intervenendo in un’audizione in Commissione Esteri alla Camera. “Il problema è che questa migrazione si combina con il crollo della natalità – ha aggiunto – e il Sud è un particolare elemento di preoccupazione da questo punto di vista”.

