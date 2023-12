PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Una relazione economica da ribilanciare. Così Ursula Von der Leyen ha definito i rapporti tra Unione Europea e Cina nel corso di un summit a Pechino. Allo stesso tavolo la presidente della Commissione Europea, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, e il presidente cinese Xi Jinping. L’interscambio commerciale tra Unione Europea e Cina raggiunge il valore di 2,3 miliardi di euro al giorno, ma l’incontro di Pechino non ha avuto solo l’economia tra i suoi temi chiave. Si è discusso anche della guerra di aggressione russa in Ucraina e della crisi in Medio Oriente. Per i vertici dell’Unione Europea gli obiettivi rimangono quelli di una pace giusta in Ucraina e di una soluzione due popoli e due Stati che metta fine al conflitto israelo-palestinese. Per Xi Jinping Cina e Unione Europea dovrebbero gestire le loro differenze attraverso il dialogo, non solo sul fronte economico ma anche su quello geopolitico. Secondo il leader cinese, “le due parti dovrebbero evitare vari tipi di interferenze, intensificare la cooperazione e promuovere la stabilità”.

– Foto Commissione Europea –

(ITALPRESS).