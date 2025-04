Protocollo tra Arma dei Carabinieri e Università Campus Bio-Medico di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Promozione della salute, formazione universitaria, tirocini e corsi di aggiornamento per i Carabinieri di tutta Italia nelle strutture didattiche e di ricerca dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Questi in sintesi i contenuti del Protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e l’Università Campus Bio – Medico di Roma, sottoscritto presso il Comando Generale dell’Arma dal Comandante Generale, generale di Corpo d’armata Salvatore Luongo, e dall’Amministratore delegato e Direttore generale dell’Università, Andrea Rossi, con lo scopo di avviare una preziosa collaborazione volta a promuovere la tutela della salute.

Il protocollo è finalizzato ad elaborare specifici accordi attuativi nell’ambito dei programmi formativi organizzati dalla Università, nonché per lo svolgimento di tirocini curriculari, ricerche applicate di comune interesse e progettazione di corsi di aggiornamento.

La sottoscrizione prevede, inoltre, agevolazioni economiche a beneficio del personale dell’Arma e dei loro familiari entro il primo grado, che intendono frequentare corsi formativi e di studio (Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana, Ingegneria Industriale, Biomedical Engineering) organizzati dall’Ateneo. Nell’ambito del Protocollo, è stato spiegato, l’Arma si impegna a stipulare con l’Università Campus Bio-Medico di Roma accordi per l’organizzazione di percorsi formativi/aggiornamento professionale anche a favore del proprio personale sanitario, nonché per lo svolgimento di tirocini curriculari e ricerche applicate di comune interesse, fornendo altresì la disponibilità delle apparecchiature/attrezzature delle dipendenti strutture sanitarie.

L’Arma dei Carabinieri, è stato sottolineato, è particolarmente attiva nello specifico settore, infatti attraverso il Servizio per la Sanità svolge programmi di promozione della salute al fine di salvaguardare l’integrità fisica dei propri militari e dei loro familiari, promuovendo anche l’attività di formazione. L’Università Campus Bio-Medico di Roma, da oltre trent’anni impegnata in un progetto di formazione integrale negli ambiti delle scienze della vita, vuole estendere all’Arma dei Carabinieri le sue proposte nell’ottica di un rafforzamento dello storico rapporto tra le due istituzioni La firma del protocollo tra l’Arma dei Carabinieri e l’Università Campus Bio – Medico di Roma sottolinea ulteriormente l’importanza della tutela della salute, come diritto dell’individuo e interesse primario della collettività.

