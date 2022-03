ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Centro Universitario Sportivo Italiano Antonio Dima ed il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale hanno firmato oggi, presso la sede Fic a Roma, un protocollo d’intesa che mira allo sviluppo ed alla promozione del canottaggio tra gli studenti universitari. Impostato su base biennale, l’accordo prevede l’impegno tra le parti a definire una comune azione programmatica per il supporto, lo sviluppo e la diffusione della pratica del canottaggio promozionale ed agonistico presso i Cus in tutta Italia. “Oggi si compie soltanto il primo passo di un percorso che auspico proficuo e lungimirante – dichiara Antonio Dima – Poter guardare insieme verso i medesimi obiettivi è da un lato una solida base di partenza per una reale collaborazione tra le istituzioni, e dall’altro risulta essere un segnale di forte sintonia con il presidente Abbagnale che dimostra di avere le migliori intenzioni per lavorare di concerto per lo sviluppo dello sport universitario, di cui il Cusi da sempre rappresenta partner istituzionale esclusivo. I Centri Universitari Sportivi avranno da oggi uno stakeholder in più per poter sviluppare ulteriormente le proprie attività remiere: la Federcanottaggio tramite i propri comitati regionali sarà un valido supporto per le differenti necessità dei territori”. Tra i punti cardine dell’accordo vi è l’intento di creare un calendario condiviso al fine di poter dare l’opportunità ai migliori studenti-atleti di prendere parte ai Campionati Nazionali Universitari, puntando ad una sempre maggiore adesione ed alzare dunque il livello della competizione annuale. Ulteriori asset strategici saranno la messa in rete delle strutture dei Cus per consentire a tesserati FIC universitari di allenarsi anche al di fuori delle proprie sedi, l’incremento delle attività tecniche e formative, la realizzazione di programmi ed iniziative congiunte promozionali per sensibilizzare tecnici, dirigenti e soci delle due rispettive realtà alla pratica del canottaggio. Tra queste, anche la possibilità di reclutare nella platea universitaria soggetti interessati alla partecipazione ai corso di Giudice Arbitro promossi dalla Fic. Fiducioso sulla stipula dell’accordo il presidente Giuseppe Abbagnale: “Con la firma di oggi della convenzione tra Fic e Cusi si rinnova la collaborazione del canottaggio con il Centro Universitario Sportivo Italiano tesa alla promozione del canottaggio universitario. Ringrazio quindi il presidente Dima che, con lungimiranza e determinazione, sta seguendo le nostre attività finalizzate alla creazione di un circuito di gare universitarie che stanno avendo una buona adesione. Tutto questo ci permette di guardare al futuro con la certezza che il remo universitario sarà sempre più presente nelle attività della Federazione Italiana Canottaggio atte a fornire atleti di buon livello alle compagini che prenderanno parte ai Mondiali Universitari e alle Universiadi”.

