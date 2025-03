Protocollo d’Intesa regione Lazio-Anci per percorsi verdi e ciclopedonali

ROMA (ITALPRESS) – Dopo lo stanziamento di 38 milioni di euro per i “Progetti per la ciclabilità” – di cui 18 milioni di euro per la realizzazione della Ostia-Colosseo – e il proseguimento dei lavori per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica, che vede Astral tra i soggetti attuatori di uno dei percorsi cicloturistici più lunghi d’Italia, prosegue l’impegno concreto della Regione Lazio per incentivare i percorsi verdi e ciclopedonali: il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, hanno siglato un Protocollo d’intesa volto alla creazione di un tavolo di coordinamento per lo sviluppo di una rete infrastrutturale regionale dedicata ai percorsi verdi e ciclopedonali, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra gli enti territoriali, promuovere la mobilità sostenibile e facilitare l’accesso ai fondi europei, nazionali e regionali per la realizzazione di infrastrutture e servizi connessi.

Per il presidente Rocca, si tratta di “un accordo molto importante e significativo. Valorizzare le piste ciclabili e il turismo verde è una grande opportunità, abbiamo già investito diversi milioni di euro da un lato per la Ciclovia Tirrenica, dall’altro lato vogliamo fare in fretta anche la nuova pista ciclabile che unirà Roma e il Colosseo al mare di Ostia e al parco archeologico di Ostia Antica, un altro sito meraviglioso e che potrà beneficiare anche di questa opportunità per attrarre turismo”.

Per il presidente Sinibaldi, il protocollo offre “una straordinaria opportunità per i territori e i Comuni del Lazio, per investire sulle ciclovie, mappando quelle esistenti e cercando di dare un contributo per la progettazione dei tratti non esistenti. L’obiettivo è quello di arrivare ad una programmazione condivisa tra la Regione e i Comuni del Lazio, per fare in modo che ci sia un circuito di ciclovie e di mobilità sostenibile che possa essere realmente un’infrastruttura sia turistica che di mobilità alternativa”.

Grazie ad azioni congiunte, il Protocollo intende valorizzare e rendere più accessibili i percorsi tematici (religiosi, culturali, naturali) e ciclopedonali, migliorando la qualità dell’offerta e incentivando il turismo sostenibile, raggiungendo le aree interne della regione. La durata dell’accordo è di 36 mesi, con un finanziamento di 196mila euro destinato a coprire le diverse azioni progettuali. Tra le azioni principali ci sono la mappatura delle risorse, la certificazione dei percorsi secondo gli standard “Eurovelo”, e una serie di attività di comunicazione e promozione per valorizzare la rete.

L’accordo tra Regione Lazio e Anci Lazio segna un punto di svolta per migliorare non solo la qualità della vita dei cittadini, ma anche per rendere il Lazio una destinazione sempre più attrattiva per il turismo sostenibile.

Per l’assessora ai Lavori pubblici della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, “è un protocollo che riteniamo molto importante perché l’idea nostra è quella di sviluppare un piano delle piste ciclabili del Lazio che sia anche un prodotto turistico, quindi non solo infrastrutturale. C’è una legge regionale già da qualche anno, è una cosa che non siamo mai riusciti a fare perchè non riusciamo ad avere dei feedback con tutti i Comuni, quindi l’ANCI ci aiuterà proprio a fare questo”.

In un messaggio, anche l‘assessora al Turismo, Elena Palazzo, si è detta “particolarmente soddisfatta” per la sigla del peotocollo “perché ci offre l’occasione di lavorare insieme a un rilancio strutturale dei percorsi verdi di cui il Lazio è ricco, migliorando la qualità dell’offerta” e perchè “ci aiuterà a far conoscere un patrimonio, in parte ancora inesplorato. Incoraggiamo in questo modo un turismo lento, rispettoso dei luoghi e con un basso impatto ambientale”.

