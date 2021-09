ROMA (ITALPRESS) – “Continueremo ad investire nella protezione civile, tra qualche giorno ci sarà il bando su 90 nuovi pick up, nuovi mezzi per l’antincendio, investiremo anche nel nuovo bilancio altre risorse dedicate all’associazionismo e all’agenzia della protezione civile. Nella legge regionale abbiamo introdotto e formalizzato la possibilità per i comuni di mettere a disposizione delle associazioni della protezione civile beni comunali con molta meno burocrazia”. Così il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti in visita alla Struttura militare 8° CERIMANT, area data in usa alla protezione civile da un anno e mezzo come e hub logistico per l’emergenza Covid 19 della regione Lazio. All’incontro erano presenti anche Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio, Carmelo Tulumello e il Generale Cutugno. “Grazie all’esercito e alla dedizione, esempio virtuoso. Colgo occasione per dirvi grazie perchè siete stati i coprotagonisti assoluti insieme ai vostri colleghi della sanità della più grande battaglia per la sicurezza della storia del dopoguerra della nostra democrazia , la battaglia contro il covid”. “Questo impegno ha permesso con orgoglio che con l’82% – 83% siamo la prima regione italiana per vaccinati con la seconda dose, tutto questo è stato possibile grazie alla vostra collaborazione” continua Zingaretti.

(ITALPRESS).