MILANO (ITALPRESS) – Oggi alla caserma santa Barbara a Milano è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune e il 1° reggimento Trasmissioni dell’Esercito Italiano per incrementare la collaborazione reciproca in termini di interventi di protezione civile.

Il documento è stato firmato dal comandante del reggimento, Colonnello Valerio Golino, dall’assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli e dal direttore dell’area Sicurezza Integrata e Protezione Civile Cristiano Cozzi.

Il Protocollo consentirà quindi una maggiore efficacia dei soggetti coinvolti, pur nel rispetto delle reciproci compiti e catene di comando. Nel dettaglio, il reggimento sarà agganciato alla rete telematica della protezione civile per garantire tempestività e capillarità, a seconda delle diverse situazioni di necessità per capire dove intervenire e quali reparti coinvolgere. Questo garantirà non solo l’utilizzo dei mezzi più adatti per fronteggiare l’emergenza, ma anche tempi di reazione circoscritti.

“Nella città di Milano il 1° Reggimento trasmissioni ha collaborato in maniera intensa con la protezione civile già durante la pandemia. Oggi con questa firma abbiamo voluto suggellare la proficua collaborazione che c’è stata con il Comune di Milano. Da oggi metteremo in campo risorse comuni per sviluppare insieme addestramento, formazione e luoghi comuni per addestrarci e quindi avere la possibilità poi di intervenire in tempi rapidi in caso di necessità”, ha dichiarato il Colonnello Golino.

Il comandante ha anche ricordato l’intervento principale del reggimento durante le prime ondate del Covid-19: l’attivazione del punto vaccinale del Parco Trenno, operativo per 472 giorni dal 13 novembre 2020 al 27 febbraio 2022. Senza dimenticare, il contributo dei militari all’ordine pubblico da 14 anni grazie alla loro partecipazione all’operazione “Strade Sicure”.

“Questo protocollo è il frutto del mettere al centro il cittadino e capire come ognuno può fare il suo contributo, così come accaduto durante la pandemia – ha affermato l’assessore Granelli – La preparazione è importante perchè la capacità e la qualità di intervento è tanto più elevata quando c’è un addestramento efficace per essere così pronti in caso di emergenza. E questo protocollo ci aiuterà ad essere più preparati”.

– foto: xh7/Italpress

(ITALPRESS).