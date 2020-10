ROMA (ITALPRESS) – La 19esima tappa del Giro d’Italia partirà da Abbiategrasso e si concluderà ad Asti dopo 124 chilometri, con primo traguardo volante utile in maglia ciclamino a Vigevano. Dopo la protesta dei corridori, che chiedevano una riduzione del percorso odierno (258 chilometri col via da Morbegno) a causa delle avverse condizioni climatiche, gli organizzatori hanno deciso di rivedere i piani. I ciclisti, che hanno dovuto aspettare il ritorno dei pullman già diretti verso Asti, sono ora in viaggio verso Abbiategrasso. L’orario di partenza dipenderà dall’arrivo dei corridori, presumibilmente intorno alle 14.

(ITALPRESS).