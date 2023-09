MILANO (ITALPRESS) – Gruppo Koelliker rinnova la partnership avviata nel 2003 e si conferma importatore e distributore unico del brand coreano KGMobility in Italia (ex SsangYong), che ha avviato il nuovo corso dopo il completamento del processo di risanamento aziendale raggiunto attraverso i fondi derivanti dall’acquisizione da parte di KG Group.

Per la KGMobility il termine “mobilità” non si limita alla produzione e alla vendita di automobili tradizionali, ma esprime lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie orientate al futuro come l’elettrificazione, la guida autonoma e la connettività, e la fornitura di servizi di mobilità basati su di esse. Guardando al futuro, KGMobility intende infatti concentrarsi su nuove tecnologie di mobilità come piattaforme dedicate ai veicoli elettrici, SDV (software defined vehicles), veicoli autonomi e AI, in linea con il cambiamento di paradigma che sta influenzando l’industria automobilistica globale.

“Quella tra Koelliker e KGMobility è una partnership che va avanti dal 2003, da quando SsangYong è entrata per la prima volta nel mercato italiano, proprio grazie alla lungimiranza del nostro Gruppo”, ha dichiarato Marco Saltalamacchia, Ceo & Executive Vice President di Koelliker. “Il legame tra le due aziende ha portato negli anni a risultati estremamente soddisfacenti, dovuti anche a vetture e prodotti che in Italia hanno riscosso successo grazie all’eleganza, alla tecnologia e alla sicurezza che li ha contraddistinti. Dopo il rilancio aziendale, questa notizia non può che renderci ancora una volta fieri ed orgogliosi di essere al loro fianco: KGMobility è un’azienda che guarda al futuro con ottimismo, ha alle spalle un bagaglio culturale ed un’esperienza pluriennale nel settore dell’automotive che lo rende ancora una volta il partner ideale con il quale continuare a scrivere la storia di Koelliker in Italia”, ha aggiunto.

Dopo aver concluso il processo di risanamento aziendale, SsangYong Motor Company è diventata KGMobility e ha avviato il processo di affermazione di azienda di mobilità completa di nuova generazione. Insieme al cambio di nome, è stato introdotto il nuovo slogan del marchio “Go Different. KGMobility” che, oltre a comunicare il percorso di avventura di SsangYong – che da tempo fa parte della storia della produzione automobilistica coreana con il merito di aver dato inizio all’era dei veicoli a quattro ruote motrici e la reputazione di specialista dei SUV – indica anche la nuova direzione per il futuro. Da KGMobility dichiarano: “Abbiamo cambiato il nostro nome dopo 35 anni facendo il primo passo verso lo sviluppo dell’azienda in una società di mobilità del futuro. Concentrandoci sulla progettazione e sullo sviluppo di veicoli futuri che utilizzano nuove tecnologie come piattaforme dedicate ai veicoli elettrici, SDV, veicoli autonomi e AI, l’azienda sta davvero abbracciando il cambiamento e crescerà e si svilupperà come partner orgoglioso e rispettato per la mobilità futura”. La nuova direzione in azienda di mobilità è stata annunciata in occasione del Seoul Mobility Show in occasione del quale l’azienda ha presentato anche la sua nuova Torres EVX elettrica che rappresenta solo il primo di una lunga serie di novità che KGMobility introdurrà e che saranno importate in Italia dal Gruppo Koelliker.

– Foto: uficio stampa Koelliker –

