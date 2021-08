Prosecco Doc, quantità in calo, ottimismo per la qualità

Prosecco Doc, quantità in calo, ottimismo per la qualità

La vendemmia 2021 si annuncia in ritardo in tutte le zone vitivinicole, compresa la vasta area del Prosecco DOC. Sul fronte della qualità gli operatori sottolineano che è ancora presto per fare proclami, ma i presupposti sono buoni, in particolare per le aree rimaste indenni dalle grandinate. sat/gtr