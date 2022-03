Promozione aziendale: sempre più gettonati gli adesivi personalizzati

C’è chi li attacca sulle vetrine, chi li espone a scopo informativo e chi ne fa un elemento da apporre sulle confezioni: sono gli adesivi personalizzati, strumenti da tempo noti al marketing, tra le forme promozionali più originali e versatili in circolazione.

Gli sticker personalizzati si rivelano infatti perfetti in qualunque strategia pubblicitaria, ma affinché possano essere validi strumento di promozione aziendale devono rispondere a determinati requisiti.

In primo luogo, devono convincere i destinatari di meritare un posto su una superficie; in secondo luogo, hanno la necessità di avere un certo valore decorativo, soprattutto se destinati a scopi informativi o espositivi, come nel caso degli adesivi murali e degli adesivi per auto.

Di conseguenza, se da una parte è importante progettare adesivi originali dall’altra è altrettanto fondamentale puntare sulla qualità, poiché uno sticker personalizzato può veicolare un messaggio pubblicitario nel tempo solo se ha la capacità di resistere a lungo.

Per disporre di prodotti efficaci è possibile affidarsi a Bizay.it, protagonista nel mercato degli sticker personalizzati grazie a una vetrina ricca di proposte e a un supporto promozionale a 360 gradi. La stampa di adesivi online sul sito di bizay.it, infatti, si avvale di processi produttivi innovativi, che rendono ogni articolo in grado di intercettare il giusto target in qualunque strategia promozionale.

Sticker, adesivi ed etichette: le proposte che danno valore al brand

Per favorire la promozione del brand è importante distribuire prodotti personalizzati di grande impatto visivo. A questo proposito, BIZAY dà la possibilità di realizzare adesivi originali, lasciandosi ispirare sia da modelli già pronti, facili da configurare, sia da layout personalizzabili in ogni dettaglio.

Questo permette di creare adesivi aderenti all’idea che il brand vuole trasmettere di sé e che possono rappresentare anche un valido supporto in ogni campagna di direct marketing.

Gli sticker omaggio distribuiti alla clientela sono infatti destinati ad essere collocati su libri scolastici, bacheche, cartelline e supporti per l’ufficio, senza contare che, a differenza dei classici articoli pubblicitari, in genere designati alla promozione temporanea, offrono un’ottima visibilità per tutto il tempo in cui restano esposti.

Validi strumenti per la promozione del brand sono poi le etichette adesive chiudi pacco, dei particolari sigilli adesivi che possono essere adoperati per conferire valore al packaging attraverso uno stile illustrativo coerente.

Questi sticker, infatti, oltre a essere una sorta di marchio istantaneo, sono spesso l’ultimo anello, quello più visibile, di un processo di etichettatura accurato, atto a trasmettere, attraverso l’imballaggio, tutta la cura che il brand ripone nel prodotto.

Adesivi promozionali online: la qualità al miglior prezzo

Poter disporre sempre di ampi quantitativi di sticker, etichette adesive e adesivi personalizzati è il modo migliore per promuovere il proprio brand con idee divertenti, nella maggior parte dei casi funzionali, ma allo stesso tempo piacevoli da guardare o da ricevere.

La creazione di etichette online con BIZAY, inoltre, permette di risparmiare sui costi di stampa, assicurando al contempo la produzione di articoli di tutti i tipi, realizzabili con i migliori supporti sul mercato.

BIZAY, infatti, dà la possibilità di ordinare modelli di sticker da un vasto catalogo online, comprensivo, tra le altre cose, di decalcomanie, adesivi per vetri e vetrine ed etichette magnetiche adesive. Gli adesivi possono essere configurati con forme e dimensioni su misura e prodotti attraverso la struttura tipica dell’economia di scala: un sistema che permette di raggruppare diversi ordinativi per abbattere i costi senza rinunciare alla qualità.

Inoltre, essendo un’impresa ad alto valore tecnologico, BIZAY dispone di sistemi all’avanguardia che favoriscono stampe di qualità professionale – a colori e in bianco e nero – a costi sempre molto bassi. Tutto questo fa sì che ogni ordine di adesivi richieda un investimento piuttosto ridotto, ma dal ritorno pubblicitario potenzialmente illimitato.