PROGETTO YUFE, TOR VERGATA UNICO ATENEO ITALIANO

Yufe, l’alleanza delle Giovani università per il futuro dell’Europa (Young universities for the future of the Europe”) si è data appuntamento a Maastricht, dal 13 al 15 gennaio, per discutere, confrontarsi e condividere idee e progetti inclusivi che colleghino le università alle comunità, in particolare alle istituzioni, alle imprese e ai cittadini.

La principale novità di queste tre giornate sarà l’incontro di lunedì 13 gennaio, presso il Municipio della città olandese, che vedrà seduti allo stesso tavolo i rettori, i coordinatori e le delegazioni delle Università Yufe assieme ai sindaci delle città nelle quali hanno sede le università coinvolte in Yufe, un progetto pilota del programma Erasmus+. Per l’Università romana parteciperanno all’incontro il rettore dell’Ateneo Roma “Tor Vergata”, Orazio Schillaci, il coordinatore scientifico del Progetto Yufe, Corrado Cerruti, insieme con un coordinamento amministrativo di Ateneo.

Per la città di Roma sarà invece presente il delegato della sindaca Virginia Raggi, Federico Raimondi Slepoi, responsabile dell’ufficio Innovazione per le Politiche comportamentali.

Il progetto Yufe, che è partito ufficialmente il 1° dicembre 2019 e avrà la durata di tre anni, si inserisce nell’ambito della cosiddetta KA2 di Erasmus+, l’azione chiave che ha l’obiettivo di favorire la cooperazione per l’Innovazione e lo scambio di buone pratiche attraverso diverse iniziative, tra cui “European Univeristies”, alla quale YUFE fa riferimento. Yufe è una delle 17 alleanze delle università europee selezionate dalla Commissione europea, a giugno 2019, per sviluppare e implementare i primi modelli per un’università europea. Dell’alleanza YUFE, coordinata dall’Università di Maastricht, fanno parte otto giovani università, di diversi paese europei, tra cui l’Università Roma “Tor Vergata”, unico Ateneo italiano. Gli altri Atenei partner sono l’Università Carlos III di Madrid (Spagna), l’Università di Antwerp (Belgio), l’Università di Brema (Germania), l’Università di Cipro (Cipro), l’Università di Eastern (Finlandia), l’Università di Essex (Gran Bretagna).

