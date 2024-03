MILANO (ITALPRESS) – Pierino è il Lupo! è il concerto-spettacolo che conclude l’edizione 2024 di Sound, Music! il progetto didattico della Filarmonica della Scala per la scuola primaria. Dopo le matinèe di venerdì 22 marzo riservate alle scuole, la recita di sabato 23 marzo alle ore 15 al Teatro Elfo Puccini è aperta a tutti i bambini e alle loro famiglie, con ingresso gratuito. I musicisti della Filarmonica diretti da Alessandro Ferrari sono affiancati da Luigi Maio, “musicattore” e ideatore di questa versione italiana in rima della celeberrima fiaba musicale per bambini composta da Sergej Prokof’ev. L’edizione di Sound, Music! del 2024 ruota attorno al grande classico Pierino e il lupo, capolavoro che nasce con un intento didattico, quello cioè di avvicinare il bambino al mondo musicale, alla scoperta dell’orchestra e degli elementi che la compongono, sotto la guida di un narratore. Per fare ciò, Prokof’ev s’inventa un racconto in cui ogni personaggio è caratterizzato da un tema musicale, eseguito da uno o più strumenti: il flauto darà voce all’uccellino, l’oboe all’anatra, il clarinetto al gatto, il fagotto al nonno, i timpani ai fucili dei cacciatori, i tre corni all’ululato del Lupo, mentre agli archi è affidato il celeberrimo tema del protagonista, l’eroe della storia. La vicenda è semplice: il piccolo Pierino, nonostante i rimproveri del nonno, passeggia sul prato antistante un laghetto, luogo di ritrovo di un uccellino, un’anatra e un gatto. Facile preda del Lupo cattivo, Pierino riuscirà a catturarlo, aiutato dai suoi amici animali, con gran sorpresa del nonno e dei cacciatori, giunti un pò in ritardo. Come in ogni favola che si rispetti, anche gli animali di Pierino parlano e conversano con gli esseri umani, tranne il Lupo, a cui è affidato un tema musicale, ma senza dargli occasione di aprir bocca. A restituirgli la parola ci pensa il musicattore Luigi Maio. Riscrivendo la favola in rima Maio realizza un vero e proprio libretto, sottolineando così la teatralità della storia originale. Luigi Maio commenta: “Nella mia versione in rima ho voluto rendere il Lupo non solo un personaggio di contorno, ma un arguto antagonista per Pierino, un lupaccio feroce e simpatico al contempo. Ascolteremo infatti anche un breve e inedito bis: “Pierino è il Lupo”, scanzonato sequel della storia in cui in nostro eroe, dopo lo scontro col Lupo, diventa a sua volta un “bimbo mannaro”! Un simpatico Lupetto che salverà la belva dalla gabbia e… dall’indigestione. Insieme ci chiederemo, “Povero Lupo, ma è davvero così cattivo?””. Gli spettacoli al Teatro Elfo Puccini del 22 e 23 marzo seguono il laboratorio teatrale “Verso Pierino”, a cura della compagnia Eco di Fondo, che a febbraio ha preparato i giovani spettatori ad un ascolto facilitato ed una comprensione più approfondita. Giunto ormai alla sua quattordicesima edizione, Sound, Music! ancora una volta conferma l’attenzione della Filarmonica della Scala per l’educazione musicale dei più piccoli all’interno della collaborazione con le scuole primarie milanesi.

La necessità di diversificare la proposta culturale per questa fascia di età, coinvolgendo i bambini e le loro famiglie, è da più di dieci anni soddisfatta dall’attività della Filarmonica, supportata dal Main Partner Unicredit. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Filarmonica della Scala