ROMA (ITALPRESS) – Sarà Il Cairo, nella giornata di domenica 17 luglio 2022, a ospitare il terzo appuntamento del progetto “La Bellezza in un gesto”, nato nell’ambito del Protocollo d’Intesa stipulato tra la Federazione Italiana Scherma e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dopo le prime due tappe svoltesi lo scorso mese di maggio ad Hammamet e Madrid, in occasione delle prove di Coppa del Mondo – rispettivamente – di sciabola femminile e maschile, ora l’ambizioso programma integrato portato avanti da FIS e MAECI arriva in Egitto, proprio nei giorni in cui la Capitale sarà sede – dal 15 al 23 luglio – dei Campionati Mondiali Assoluti di scherma. L’incontro, organizzato dall’Ambasciata d’Italia al Cairo, nel solco della consolidata valorizzazione del binomio Diplomazia e Sport, si inserisce in un’iniziativa di promozione tesa a valorizzare l’immagine del nostro Paese attraverso la scherma, promuovendone i valori etici e sociali, e a sostenere la dimensione commerciale ed export del “made in Italy”, in particolare nei settori abbigliamento e attrezzature sportive, alimentare, medica, così come il turismo.

In tale prospettiva, dopo i seminari “Le donne protagoniste in pedana e fuori” in Tunisia e “La scherma tra corretti stili di vita e valori” in Spagna, ora il progetto “La Bellezza in un gesto” fa tappa in Egitto proprio nella giornata di vigilia delle gare che assegneranno i primi titoli iridati. L’appuntamento è fissato alle ore 19 di domenica 17 luglio, presso l’Intercontinental Citystars Hotel del Cairo, per un incontro sul tema “La tecnologia al servizio di campioni e valori dello sport”, che sarà aperto dagli indirizzi di saluto del Ministro dello Sport egiziano Ashraf Sobhy, dell’Ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, e del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi. A seguire, al tavolo dei relatori, sarà il momento degli interventi dell’olimpionico Aldo Montano, campione della sciabola azzurra capace di vincere cinque medaglie in altrettante partecipazioni ai Giochi Olimpici e Presidente della Commissione Atleti della Federazione Internazionale di Scherma, Alaaeldin Abouelkassem, fiorettista egiziano medaglia d’argento olimpica, Stefano Ranucci, Vicepresidente dell’Università “Niccolò Cusano” neo Gold Sponsor della Federscherma, la sciabolatrice azzurra Rossella Gregorio, che porterà la propria testimonianza di come la metodologia didattica dell’e-learning promossa da UniCusano abbia aiutato il suo percorso di studi fino al conseguimento della laurea nel mentre preparava parallelamente i più importanti impegni agonistici internazionali, e Riham El-Mograby, Business Development Manager dell’azienda Technogym in Egitto.

Il seminario del Cairo, che assume valore simbolico ancor più importante nel contesto del Campionato del Mondo che ritorna tre anni dopo l’ultima edizione pre-pandemia di Budapest 2019, sarà arricchito da una suggestiva mostra fotografica che offrirà una narrazione, in immagini iconiche, della scherma italiana in giro per il mondo attraverso gli scatti realizzati dal fotografo Augusto Bizzi e selezionati dal coordinatore del progetto “La Bellezza in un gesto” per la FIS, l’ex sciabolatore azzurro Luigi Miracco.

