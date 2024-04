NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’assessore allo Sport, del Comune di Palermo, Alessandro Anello, e l’assessore alla Rigenerazione urbana, Maurizio Carta, hanno incontrato a New York, presso la sede del New York City Football Club, Paul Jeffries, direttore esecutivo della Fondazione del City Group che si occupa di progetti di sviluppo comunitario.

L’incontro è il seguito operativo di quello già avvenuto a Palermo e serve per passare alla fase operativa di un progetto, il primo in Italia, di rigenerazione urbana attraverso la realizzazione, gestione condivisa e cooperazione con le comunità locali di campi di calcetto mirati al benessere delle comunità locali attraverso i valori dello sport, al contrasto alla dispersione scolastica, al miglioramento della qualità dello spazio pubblico e alla riqualificazione di alcune aree fragili della città.

Nei prossimi giorni, verrà redatto il progetto complessivo che riguarderà circa 10 campetti sportivi da realizzare progressivamente e verranno individuati 2 o 3 primi campetti da realizzare come progetto pilota in tempi molto brevi.

Paul Jeffries ha ribadito il suo interesse e quello dell’intero gruppo a realizzare il progetto per generare un impatto positivo anche a testimonianza dell’amore del City Group per Palermo, per la sua tifoseria e la sua comunità.

“Si tratta di un progetto ad alto impatto sociale, sportivo e culturale – dichiarano gli assessori Anello e Carta – perchè intende agire sulla rigenerazione urbana e umana della città, non solo attraverso la realizzazione di aree per lo sport, in questo caso calcio, ma anche attraverso il coinvolgimento dei calciatori del club e delle associazioni del territorio. E’ insieme un progetto di promozione dello sport e di empowerment dei giovani, che permette di rendere concreta l’idea di città inclusiva e salutare che questa Amministrazione sta portando avanti attraverso diverse iniziative di sistema e che è esplicitamente richiamata nelle direttive generali per il nuovo piano urbanistico”.

