Produzione industriale ancora in calo su base annua

ROMA (ITALPRESS) - A novembre 2024 l’Istat stima che l'indice della produzione industriale aumenti dello 0,3% rispetto a ottobre. L’Istituto di Statistica precisa, però, che prosegue per il ventiduesimo mese consecutivo la lunga fase di contrazione tendenziale. A novembre infatti l'indice complessivo diminuisce su base annua dell'1,5%. I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali più elevati sono la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria, la produzione di prodotti farmaceutici di base, le industrie alimentari, bevande, tabacco. Le flessioni maggiori si rilevano nella fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati, mezzi di trasporto, macchinari e attrezzature. Nella media del trimestre settembre-novembre il livello della produzione diminuisce dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali per l'energia, i beni di consumo e quelli beni intermedi; viceversa, si osserva una flessione per i beni strumentali. /gtr