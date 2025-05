Produzione industriale ancora in calo su base annua

ROMA (ITALPRESS) - A marzo 2025 l'Istat stima che l'indice della produzione industriale aumenti dello 0,1% rispetto a febbraio, ma è ancora in calo su base annua. Nella media del primo trimestre si registra un aumento dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Su base mensile la produzione sale per i beni strumentali e intermedi, mentre è in calo per i beni di consumo ed energia. Al netto degli effetti di calendario, a marzo 2025 l'indice generale diminuisce su base annua dell'1,8%. Si registra un aumento esclusivamente per l'energia, che sale del 4,5%. In calo invece i beni intermedi, quelli strumentali e di consumo. I settori di attività economica che registrano gli incrementi su base annua maggiori sono la fornitura di energia, la fabbricazione di apparecchiature elettriche e le altre industrie manifatturiere. Le flessioni più ampie si registrano nella fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati e nelle industrie tessili e di produzione di mezzi di trasporto. gsl