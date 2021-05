ROMA (ITALPRESS) – “Non accetteremo nessun compromesso al ribasso sul sistema di etichettatura Front of pack che noi riteniamo ottimale: il Nutrinform. Ne va di mezzo il futuro dell’alimentazione. E insieme all’industria alimentare difenderemo il modello basato sulla nostra dieta mediterranea.” Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, aprendo il convegno organizzato da Agronetwork, l’Associazione costituita da Confagricoltura, Nomisma e Università Luiss Guido Carli. Confagricoltura si dice lieta di contribuire alla richiesta della Commissione UE per una futura revisione del regolamento in ordine alla semplificazione schematica della informazione nutrizionale volontaria in etichetta, ma le informazioni nutrizionali devono avere una base scientifica oggettiva e seguire linee guida dietetiche e nutrizionali condivise. Inoltre, vanno avviate campagne di educazione del cittadino consumatore affinchè quanto riportato sul fronte della confezione venga compreso e i comportamenti virtuosi messi concretamente in pratica. “Niente di tutto ciò può essere rappresentato dal sistema Nutriscore – ha detto Giansanti – pertanto insieme all’industria alimentare porteremo avanti la nostra battaglia in Europa, insieme al Copa e ai Paesi che sostengono il nostro sistema a batteria, basato sul concetto di dieta, sana e bilanciata, e sulla conseguente educazione alimentare”.

“Mai come in questo momento produttori e industriali devono essere uniti in questa battaglia contro sistemi di etichettatura come il Nutriscore nell’interesse dell’intero Paese – ha rimarcato il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio -. Non esistono prodotti buoni o cattivi in assoluto; quello che conta non sono gli alimenti, ma il sistema alimentare e le diete. E le etichette non devono demonizzare, piuttosto informare ed educare.

Il sistema Nutrinform ha già l’appoggio di Paesi europei e il fronte dei favorevoli al Nutriscore si sta sgretolando. Dobbiamo continuare questa battaglia tenendo ben presente che non si gioca solo in Europa, ma anche a livello mondiale e che ci dovrà vedere in prima linea già a luglio, in occasione del Pre-Food Systems Summit che si svolgerà a Roma”, ha aggiunto.

Appoggio garantito dal Parlamento europeo, come ha assicurato Alessandra Moretti, della commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare; dal Governo italiano rappresentato dal sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali Gian Marco Centinaio, e dal vicedirettore generale della Fao Maurizio Martina. Il direttore generale di Confagricoltura, Francesco Postorino, ha invitato a continuare il dibattito e il confronto su questo tema. “I sistemi di etichettatura come il Nutriscore – ha detto – vanno nella direzione assolutamente opposta: verso la standardizzazione del concetto di alimentazione. Una deriva che dobbiamo assolutamente scongiurare nell’interesse dei produttori, ma soprattutto dei consumatori”.

