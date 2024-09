ROMA (ITALPRESS) – La Pro Recco ha una nuova proprietà. Concluso,

infatti, l’iter che consente la prosecuzione dell’attività

agonistica di vertice e giovanile del club di pallanuoto più

titolato al mondo fra gli sport di squadra. Lo annunciano Orlean

Invest e Gabriele Volpi. Dopo la formalizzazione della cessione

del titolo sportivo alla newco costituita nei primi giorni dello

scorso mese di agosto, secondo l’iter previsto per il passaggio di consegne, le parti hanno concluso l’accordo che prevede il

trasferimento a titolo gratuito dei marchi e della storica

denominazione “Pro Recco”, nel contesto dell’ingresso della

famiglia Behring nel capitale della newco. Pertanto, la newco

assume la denominazione di “Pro Recco Waterpolo”, con

amministratore unico Maurizio Felugo, già presidente della Pro

Recco su designazione dello stesso Volpi e di Orlean Invest.

Il gruppo Orlean Invest e il suo Chairman Gabriele Volpi, sin

dall’annuncio della decisione di non proseguire l’attività

agonistica, hanno avuto sempre chiari, nella ricerca di chi

potesse farsi carico del futuro della società sportiva, gli

ineludibili requisiti di solidità, serietà e genuina passione di

chi si fosse proposto per farsi carico della prosecuzione.

Elementi tutti riscontrati nella nuova compagine proprietaria e

manageriale, che rappresenta la migliore scelta possibile a

livello globale per garantire un futuro di successi alla squadra.

Con massima riservatezza, celerità e determinazione sono stati portati avanti gli step tecnici e burocratici necessari per consentire alla Pro Recco Waterpolo di proseguire la tradizione sportiva del club, assegnando alla newco il diritto di partecipare alla prossima stagione di Serie A1 e all’Euro Cup, con il cambio della denominazione in “Pro Recco”, ratificato dalla Federazione Italiana Nuoto il 24 settembre. “Esprimo la più profonda soddisfazione per la felice conclusione della trattativa con la famiglia Behring, che sono convinto potrà garantire la continuità di successi che la Pro Recco ha potuto vantare nel corso della mia ventennale gestion – ha detto Volpi – Per me, nato a Recco e recchelino nell’anima, costituiva un punto d’onore assicurare un futuro radioso alla squadra in cui militai da ragazzo e che ammiro sin dai tempi del leggendario scudetto vinto con sei ragazzi del nostro paese in acqua su sette. La mia passione e il mio affetto per la Pro Recco sono stati totalizzanti e hanno costituito una delle gioie della mia vita, ma da alcuni anni ero giunto alla conclusione che il futuro a lungo termine della squadra richiedesse un passo indietro del sottoscritto”.

“Da anni, pertanto, avevo sollecitato i miei collaboratori, a cominciare dal presidente Maurizio Felugo, perchè individuassero figure imprenditoriali in grado di subentrare alla mia gestione, garantendo disponibilità economiche, impegno e caratteristiche manageriali degne della Pro Recco. – ha proseguito Volpi – Nel tempo, con il management di Orlean Invest, ci siamo resi conto che solo l’annuncio ufficiale della conclusione del mio impegno nell’attività agonistica avrebbe sollecitato chi fosse stato realmente interessato a farsi avanti. Così è stato, a dispetto di letture fantasiose e a volte offensive, non tanto nei confronti della mia persona, in questo caso l’amarezza c’è, ma è passeggera, piuttosto della gestione e del livello mondiale assicurato alla Pro Recco nel corso degli anni in cui mi sono occupato in prima persona della squadra. Per tacere dell’impegno annunciato, che qui ribadisco, in attività filantropiche a vantaggio della comunità di Recco nel prossimo futuro. Come dichiarai in luglio – ha concluso – è giunta l’ora che il club cammini sulle proprie gambe e l’arrivo della famiglia Behring, cui auguro i migliori successi imprenditoriali e sportivi, mi consente di continuare a fare il tifo per la Pro Recco con la serenità di averla affidata nelle migliori mani possibili”.

“Portare a compimento un’operazione così ambiziosa per il futuro del club è stato possibile solo grazie al riconoscimento mondiale cui la proprietà Volpi ha portato la Pro Recco, in termini agonistici ma anche manageriali, dando lustro per diretto riflesso alla cittadina ligure e alla sua comunità – ha sottolineato, infine, Luca Gratteri, amministratore unico di

Pro Recco Nuoto e Pallanuoto – Se non si fosse realizzata

l’incredibile sequenza di successi dell’era Volpi, grazie alla

passione del chairman e all’impegno economico diretto, per decine

di milioni di euro, a esclusivo beneficio della squadra, non

sarebbe potuto esistere un futuro all’altezza della storia e dei

trionfi della società. Orlean Invest e Gabriele Volpi – ha

concluso – hanno assicurato alla gestione della Pro Recco non solo solidità economica ma anche rigidi principi professionistici e gestionali, che si sono rivelati un asset fondamentale nella

delicata fase di transizione che trova oggi la sua migliore e più

felice conclusione”.

