CATANZARO (ITALPRESS) – “Con 6 milioni di euro finanziamo master post laurea professionalizzanti, destinati ai giovani laureati calabresi, ci poniamo l’obiettivo di potenziare le competenze dei nostri laureati e favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro. Grazie a tale misura, l’offerta formativa di master universitari garantita dagli Atenei avrà l’opportunità di trovare un indiretto canale di finanziamento e una maggiore stabilità nella proposizione di contenuti post laurea”. Lo ha detto la vicepresidente della Giunta della Regione Calabria, Giusi Princi, nel corso della presentazione alla stampa dell’avviso per il finanziamento di master di primo e secondo livello.

L’Avviso, promosso dal dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità, su indirizzo della vicepresidente, prevede un investimento di 2 milioni per ciascun anno accademico dei prossimi tre anni (2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027).

“Ogni voucher, erogato per la frequenza dei master, potrà avere un valore massimo di 10 mila euro. A questo importo – ha specificato la vice presidente Princi – si aggiungerà, per i candidati con particolari requisiti di merito e reddito, una ulteriore borsa di studio di 6.656,52 euro per sostenere i costi di vitto, alloggio e viaggio. I beneficiari saranno selezionati attraverso una procedura pubblica che terrà conto di criteri rigorosi, tra cui l’occupabilità derivante dal master, la coerenza con il sistema produttivo locale e il merito del candidato. Tra gli elementi qualificanti dell’avviso è, tra l’altro, previsto l’istituzione di un catalogo aperto di aziende, enti, soggetti pubblici e privati aventi una sede sul territorio calabrese, disponibili ad ospitare in stage beneficiari dei percorsi formativi post-lauream; la premialità per i master aventi un grado maggiore di occupabilità (Placement); la sinergia tra percorsi formativi e mercato del lavoro locale; la trasparenza nei criteri di valutazione; la conoscenza dell’esito della selezione prima dell’iscrizione al master”.

La vicepresidente Princi ha concluso con le parole di Nelson Mandela: “La formazione è l’arma più potente che si può usare per cambiare il mondo”. “E noi – ha aggiunto – anche attraverso questa misura vogliamo contribuire a dare impulso alla crescita della Calabria attraverso il capitale umano dei nostri giovani più brillanti”.

All’incontro con la stampa, son intervenuti anche la dirigente generale del dipartimento Istruzione, Maria Francesca Gatto, e il dirigente di settore Menotti Lucchetta, i quali son entrati nel dettaglio delle caratteristiche dell’avviso voucher master che rientra nell’Obiettivo di Policy 4, Azione 4 e 2.

Il voucher – hanno precisato – può essere richiesto a copertura dei costi di iscrizione per master post laurea di primo e secondo livello realizzati in Italia e all’estero, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale; per istituzioni Afam (Alta formazione artistica e musicale) riconosciute; per master post-laurea accreditati Asfor (Associazione per la formazione manageriale) o Equis ( European quality improvement system) o Aacsb (Association to advance collegiate schools of business), erogati da istituti di formazione avanzata pubblici e privati.

Sono ammissibili percorsi formativi erogati in presenza o in modalità mista (blended) con una percentuale massima del 20% di formazione on line, master non ancora avviati alla data di presentazione della domanda.

Possono presentare domanda coloro che alla data della presentazione possiedono i seguenti requisiti: siano residenti in Calabria da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda, risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale, Laurea specialistica/magistrale.

Per le borse di studio a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, è necessario avere un reddito Isee inferiore al valore di 10.490,00 euro e il voto di laurea almeno pari a 104/110. Erano presenti il Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovanni Cuda, i Prorettori Francesca Fatta, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e Francesco Scarcello dell’Unical di Cosenza, e una delegazione degli studenti coinvolti negli organismi accademici.

Per i rappresentati delle Università calabresi “questo Avviso rappresenta un’opportunità di formazione di eccellenza e di qualità da spendere sul territorio regionale; una formazione ampia che permette di affrontare il mondo del lavoro con master e dottorati fortemente collegati alla ricaduta sul territorio, per far sì che chi studia in Calabria possa rimanere anche a lavorarci e a contribuire allo sviluppo della propria regione”.

