Primo Piano – Verso il voto/ Mandelli “Serve un tetto Ue al prezzo del gas”

Sul costo dell'energia "dobbiamo intervenire con provvedimenti 'tampone' per dare sollievo alla gente. Poi c'è un problema più importante per uscire dalla speculazione: l'Europa deve mettere il tetto massimo al tetto del gas". Lo ha detto Andrea Mandelli, deputato di Forza Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano - Verso il voto” dell’agenzia Italpress. xi2/mgg/mrv