Primo Piano – Verso il voto / Gelmini “Paese non si salva con i bonus”

"Con il reddito di cittadinanza non solo non si abolisce la povertà ma non si risolvono i problemi”. Lo dice Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e candidata di Azione-Italia Viva in Senato, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano - Verso il voto" dell'agenzia Italpress. sat/mrv