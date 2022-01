Primo Piano Quirinale – Quarta giornata di voto

Nel quarto giorno di voto per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, ospiti in studio, con Claudio Brachino, per Primo Piano Quirinale, Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia; in collegamento Francesco Maria del Vigo, vicedirettore del Giornale, Paolo Cirino Pomicino e Renato Balduzzi, docente di diritto costituzionale Università Cattolica. Primo Piano Quirinale è prodotto dall'Agenzia di Stampa Italpress. mrv/abr/