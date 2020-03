Primo caso di coronavirus a Malta. E’ una ragazza italiana che risiede nel Paese con la sua famigila. Il governo maltese ha riferito che la famiglia della giovane aveva seguito i consigli delle autorità sanitarie, ponendosi in quarantena volontaria dopo essere tornata da una vacanza in Italia. Il ministro della Sanità Chris Fearne ha annunciato che la ragazza è stata tenuta in osservazione dopo che un campione è stato prelevato la scorsa notte ed è risultato positivo questa mattina. È stato sottolineato che i genitori della ragazza avevano informato le autorità sanitarie quando la ragazza ha iniziato a mostrare i primi sintomi del virus. La 12enne era stata con famiglia in vacanza in Trentino ed era tornata tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

Il ministro ha confermato che i genitori della ragazza e anche sua sorella sono isolati, rassicurando sul fatto che “non c’è motivo di allarme”. Fino ad ora sono stati effettuati più di 300 test medici. A parte quello della 12enne, sono negativi.

(ITALPRESS/MNA).